«Локомотив» не планирует включать Зе Луиша в заявку на Лигу Европы
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отметил, что клуб пока не планирует вносить нападающего Зе Луиша в заявку на Лигу Европы.
— Будет ли заявлен Зе Луиш в Лигу Европы?
— У нас есть четкий список к каждому году. «Локомотив» играет в еврокубках не первый год. У нас намного больше игроков, которых мы могли бы заявить. Мы могли бы заявить 25 игроков из академии, из «Казанки». На данный момент, Зе Луиша в заявке на лигу Европы нет.
«Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы сыграет в квартете E с французским «Марселем», турецким «Галатасараем» и итальянским «Лацио».
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