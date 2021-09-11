«Локомотив» не планирует включать Зе Луиша в заявку на Лигу Европы

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отметил, что клуб пока не планирует вносить нападающего Зе Луиша в заявку на Лигу Европы.

— Будет ли заявлен Зе Луиш в Лигу Европы?

— У нас есть четкий список к каждому году. «Локомотив» играет в еврокубках не первый год. У нас намного больше игроков, которых мы могли бы заявить. Мы могли бы заявить 25 игроков из академии, из «Казанки». На данный момент, Зе Луиша в заявке на лигу Европы нет.

«Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы сыграет в квартете E с французским «Марселем», турецким «Галатасараем» и итальянским «Лацио».