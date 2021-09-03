«Спартак» назвал заявку на Лигу Европы
Стала известна заявка «Спартака» на Лигу Европы. Она опубликована на официальном сайте клуба.
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артём Ребров и Александр Селихов.
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов.
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс.
Нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекель Понсе и Александр Соболев.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла 27 августа в Стамбуле. «Спартак» получил в соперники итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию».
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-09-03-zayavka_spartaka_na_ligu_yevropy/
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