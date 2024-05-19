Хавбек «Аталанты» Миранчук получил визу для участия в финале Лиги Европы

Агент Вадим Шпинев сообщил, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получил визу для участия в финале Лиги Европы в Дублине.

В финале Лиги Европы «Аталанта» сыграет с «Байером». Встреча пройдет 22 мая на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 мск.

«У Алексея все хорошо, он получил визу», — цитирует Шпинева ТАСС.

В этом сезоне Миранчук провел 40 матчей за «Аталанту», в которых забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач.