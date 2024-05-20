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«Аталанта» — «Байер»: дата и место проведения финала Лиги Европы

«Аталанта» и «Байер» сыграют в финале Лиги Европы в 2024 году
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук.
Алексей Миранчук.
Фото Reuters

«Аталанта» и «Байер» встретятся в финале Лиги Европы 22 мая 2024 года в ирландском городе Дублин. Игра пройдет на стадионе «Авива». Она начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен румын Иштван Ковач.

В полуфинале Лиги Европы клуб из Бергамо победил «Марсель» (4:1), а команда тренера Хаби Алонсо прошла «Рому» (4:2).

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер».

За итальянскую команду выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. На счету 28-летнего футболиста в текущем сезоне за «Аталанту» во всех турнирах — 40 матчей, 4 гола и 12 результативных передач.

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