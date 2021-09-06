Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Стала известна заявка «Локомотива» на Лигу Европы

17:00
Игроки «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
Игроки «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
Теги:

«Локомотив» опубликовал заявку на Лигу Европы сезона-2021/22, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В заявку «A» вошли новички команды — защитники Тин Едвай и Максим Ненахов, полузащитники Константин Марадишвили, Наир Тикнизян, Гирано Керк, Алексис Бека Бека, Фаустино Анджорин и Кирилл Зинович.

Также в заявку клуба вошли:

Вратари: Маринато Гилерме и Андрей Савин.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Борис Ротенберг и Мацей Рыбус.

Полузащитники: Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Андрей Никитин, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский.

Нападающие: Федор Смолов, Франсуа Камано и Виталий Лисакович.

На групповом этапе Лиги Европы красно-зеленые сыграют вместе с французским «Марселем», итальянским «Лацио» и турецким «Галатасараем».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Самый высокий спортсмен мира выиграл Паралимпиаду. Как иранец ростом 246 см оставил Россию без золота
ЧМ-2022, отборочный турнир: Расписание и результаты матчей 5 сентября
Одержит ли Россия крупную победу? Рискованный прогноз на матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой
«Локомотив» в товарищеском матче победил ЦСКА
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд