Стала известна заявка «Локомотива» на Лигу Европы
«Локомотив» опубликовал заявку на Лигу Европы сезона-2021/22, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В заявку «A» вошли новички команды — защитники Тин Едвай и Максим Ненахов, полузащитники Константин Марадишвили, Наир Тикнизян, Гирано Керк, Алексис Бека Бека, Фаустино Анджорин и Кирилл Зинович.
Также в заявку клуба вошли:
Вратари: Маринато Гилерме и Андрей Савин.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Борис Ротенберг и Мацей Рыбус.
Полузащитники: Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Андрей Никитин, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский.
Нападающие: Федор Смолов, Франсуа Камано и Виталий Лисакович.
На групповом этапе Лиги Европы красно-зеленые сыграют вместе с французским «Марселем», итальянским «Лацио» и турецким «Галатасараем».
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