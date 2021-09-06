Стала известна заявка «Локомотива» на Лигу Европы

«Локомотив» опубликовал заявку на Лигу Европы сезона-2021/22, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В заявку «A» вошли новички команды — защитники Тин Едвай и Максим Ненахов, полузащитники Константин Марадишвили, Наир Тикнизян, Гирано Керк, Алексис Бека Бека, Фаустино Анджорин и Кирилл Зинович.

Также в заявку клуба вошли:

Вратари: Маринато Гилерме и Андрей Савин.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Борис Ротенберг и Мацей Рыбус.

Полузащитники: Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Андрей Никитин, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский.

Нападающие: Федор Смолов, Франсуа Камано и Виталий Лисакович.

На групповом этапе Лиги Европы красно-зеленые сыграют вместе с французским «Марселем», итальянским «Лацио» и турецким «Галатасараем».