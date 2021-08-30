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В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА по времени матчей Лиги Европы

20:42
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«Спартак» не согласен с мнением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что из-за отсутствия гарантий со стороны городских властей нельзя проводить матчи двух команд в одном городе в один день, при этом необходимо выполнять решение УЕФА.

«УЕФА, к сожалению, принял решение развести «Спартак» и «Локомотив» по дням, отдав предпочтение другой команде из-за более высокого клубного рейтинга. Не согласны, что проводить два матча в один день в одном городе небезопасно, тем более есть ограничения по посещаемости, но таково решение, которое «Спартак» должен исполнять. Конечно, раннее начало матчей неудобно для клуба и для болельщиков. Увы, тайминг УЕФА окончательный. В ближайшее время «Спартак» опубликует билетную программу на Лигу Европы», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов РИА Новости.

Ранее УЕФА был вынужден развести домашние матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы по разным дням из-за опасений городских властей в связи с возможными столкновениями болельщиков, а раннее время начала игр красно-белых связано с тем, что иначе они бы пересекались по времени с матчами Лиги чемпионов, поэтому единственным слотом для игр «Спартака» было 16.30 по центрально-европейскому времени.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210830/spartak-1747890868.html

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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