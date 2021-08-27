Смородская: «Спартак» не сможет выйти из группы! У них нет игры, ничего нет!»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результаты жеребьевки Лиги Европы для «Спартака».

«Наполи» и «Лестер»? Тихий ужас. «Спартак» не зацепится за выход, у них шансов нет. Никакой игры нет, вообще ничего нет. Проблемы в руководстве тоже сказываются. Как без этого? Я не вижу возможности в такой группе за что-то зацепиться», — сказала Смородская «СЭ».

Жеребьевка Лиги Европы состоялась сегодня, 27 августа. «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Первый матч пройдет 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря.