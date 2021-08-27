Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» оценил шансы российских команд в Лиге Европы после жеребьевки.

«У «Локомотива» обычная группа. Я считаю, что команды нам по зубам. Борьбу с ними вести можно, мы это и делали в прошлые года с Семиным, только результата не было, к сожалению. Надеюсь, у всех игроков будет запредельная мотивация. Я не знаю, что сейчас происходит с нашим футболом. С каждым годом все хуже становится. В этом году у «Локомотива» есть шансы пройти в плей-офф, но они маленькие», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Жеребьевка группового турнира состоялась сегодня, 27 августа. «Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». Также соперников узнал московский «Спартак».