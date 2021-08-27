Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Актер Баринов — о жеребьевке «Локомотива» в ЛЕ: «Есть шансы пройти в плей-офф, но они маленькие»

14:05
Теги:

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» оценил шансы российских команд в Лиге Европы после жеребьевки.

«У «Локомотива» обычная группа. Я считаю, что команды нам по зубам. Борьбу с ними вести можно, мы это и делали в прошлые года с Семиным, только результата не было, к сожалению. Надеюсь, у всех игроков будет запредельная мотивация. Я не знаю, что сейчас происходит с нашим футболом. С каждым годом все хуже становится. В этом году у «Локомотива» есть шансы пройти в плей-офф, но они маленькие», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Жеребьевка группового турнира состоялась сегодня, 27 августа. «Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». Также соперников узнал московский «Спартак».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Разборки переросли в массовую драку на северо-западе Москвы
Очевидцы сообщили о взрыве в английском курортном городе
Что Бородина рассказала о Собчак на вечеринке Блиновской
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»