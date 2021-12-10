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«Поздравляю клуб и всех болельщиков!» Каррера опубликовал пост после победы «Спартака» над «Легией»

Каррера поздравил «Спартак» с выходом в плей-офф Лиги Европы
14:35
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал пост в Instagram после победы московской команды над «Легией» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

«Очень рад выходу в плей-офф Лиги Европы, особенно из такой сложной группы с «Наполи» и «Лестером». Поздравляю клуб и всех болельщиков! Вперед, Спартак!» — написал Каррера.

По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков, занял первое место в группе С и вышел в 1/8 Лиги Европы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXS-TvYIwbs

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Карен Саркисян все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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