Семак поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги Европы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги Европы.
«На мой взгляд, все команды делятся на две группы. Есть те, которые выглядят более сильно на бумаге — это испанские, итальянские клубы. С некоторыми из них мы играли, либо против них уже играли российские клубы. Вторая группа — это также непростые соперники. Но мы дошли уже до того этапа, где не бывает легких команд, к тому же мы будем играть после зимней паузы. Только «Динамо» Загреб столкнется с аналогичной проблемой, когда им нужно будет возобновлять сезон после перерыва. Плюс существуют свои нюансы при подготовке к матчам Лиги Европы.
Мы рады, что вышли туда, и посмотрим, что нужно будет сделать в перерыве, чтобы достойно выступить на всех фронтах. Нам предстоит впереди много игр — в Кубке России, чемпионате, Лиге Европы, кому-то еще играть за свои сборные. Непростой календарь», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
«Зенит» занял третье место в группе H Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы. Команда начнет участие в турнире с 1/16 финала. Жеребьевка этой стадии состоится 13 декабря.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-12-10-sergey-semak-nas-zhdet-neprostoy-vyezdnoy-match-v-nelegkikh-pogodnykh-usloviyakh.htm
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