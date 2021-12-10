Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

«На мой взгляд, все команды делятся на две группы. Есть те, которые выглядят более сильно на бумаге — это испанские, итальянские клубы. С некоторыми из них мы играли, либо против них уже играли российские клубы. Вторая группа — это также непростые соперники. Но мы дошли уже до того этапа, где не бывает легких команд, к тому же мы будем играть после зимней паузы. Только «Динамо» Загреб столкнется с аналогичной проблемой, когда им нужно будет возобновлять сезон после перерыва. Плюс существуют свои нюансы при подготовке к матчам Лиги Европы.



Мы рады, что вышли туда, и посмотрим, что нужно будет сделать в перерыве, чтобы достойно выступить на всех фронтах. Нам предстоит впереди много игр — в Кубке России, чемпионате, Лиге Европы, кому-то еще играть за свои сборные. Непростой календарь», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

«Зенит» занял третье место в группе H Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы. Команда начнет участие в турнире с 1/16 финала. Жеребьевка этой стадии состоится 13 декабря.