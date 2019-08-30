Сергей Матвеев: «У «Краснодара» хорошая жеребьевка в Лиге Европы»
16:24
Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Кубанцы попали в группу с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».
— Жеребьевка для нас хорошая, все команды ровные — нет аутсайдеров и лидеров, — цитирует официальный сайт УЕФА Матвеева. — Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра. «Хетафе» — хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. «Трабзонспор» всегда был хорошей командой, «Базель» — завсегдатай Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2020/draws/round=2001150/?iv=true
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
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