Сергей Матвеев: «У «Краснодара» хорошая жеребьевка в Лиге Европы»

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Кубанцы попали в группу с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

— Жеребьевка для нас хорошая, все команды ровные — нет аутсайдеров и лидеров, — цитирует официальный сайт УЕФА Матвеева. — Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра. «Хетафе» — хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. «Трабзонспор» всегда был хорошей командой, «Базель» — завсегдатай Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Жеребьевка Лиги Европы