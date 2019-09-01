«Мы просто обязаны проходить дальше». Гогуа — о соперниках ЦСКА в группе Лиги Европы
Новичок ЦСКА полузащитник Седрик Гогуа отметил, что считает соперников армецев по группе H Лиги Европы «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош» абсолютно проходимыми командами.
— Когда я узнал имена наших соперников, в голове возникла лишь одна мысль: мы просто обязаны проходить дальше. На это и будем себя нацеливать, — рассказал в интервью клубной пресс-службе Гогуа.
Расписание матчей армецев в групповом турнире Лиги Европы в группе Н выглядит следующим образом:
19 сентября — «Лудогорец» — ЦСКА;
3 октября — ЦСКА — «Эспаньол»;
24 октября — ЦСКА — «Ференцварош»;
7 ноября — «Ференцварош» — ЦСКА;
28 ноября — ЦСКА — «Лудогорец»;
12 декабря — «Эспаньол» — ЦСКА.
? Седрик Гогуа: Перейти в #ЦСКА — это как заново родиться— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2019
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