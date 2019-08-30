Лига Европы: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

Состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Своих соперников, в частности, узнали ЦСКА и «Краснодар». Армейцы сыграют с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем», а кубанскому клубу достались «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».

A: «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург).

B: «Динамо» (Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальме» (Швеция), «Лугано» (Швейцария).

C: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция).

D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Голландия), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия).

E: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР (Румыния).

F: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» Ф (Германия), «Стандард» (Бельгия), «Витория Гимарайнш» (Португалия).

G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Голландия), «Рейнджерс» (Шотландия).

H: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).

I: «Вольфсбург» (Германия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина).

J: «Рома» (Италия), «Боруссия» М (Германия), «Истанбул» (Турция), «Вольфсбергер» (Австрия).

K: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия).

L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ (Голландия).

Жеребьевка Лиги Европы. Live!