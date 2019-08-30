Ильзат Ахметов: «Легко ни с кем не будет»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил результаты жеребьвки Лиги Европы для красно-синих. Армейском клубу достались «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

— Нам могла достаться группа и хуже, но все соперники, пробившиеся на эту стадию, достойны выступать в турнире. Легко ни с кем не будет, нам нужно очень серьезно настраиваться и показывать свой лучший футбол. Будем выходить на каждый матч с мыслью о победе. Считаю, что из этой группы нужно выходить, и мы приложим для этого все усилия.

Итоги жеребьевки Лиги Европы