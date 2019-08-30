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Ильзат Ахметов: «Легко ни с кем не будет»

18:09
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил результаты жеребьвки Лиги Европы для красно-синих. Армейском клубу достались «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

— Нам могла достаться группа и хуже, но все соперники, пробившиеся на эту стадию, достойны выступать в турнире. Легко ни с кем не будет, нам нужно очень серьезно настраиваться и показывать свой лучший футбол. Будем выходить на каждый матч с мыслью о победе. Считаю, что из этой группы нужно выходить, и мы приложим для этого все усилия.

Итоги жеребьевки Лиги Европы

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga-evropy/ilzat-akhmetov-legko-ne-budet-ni-s-kem/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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