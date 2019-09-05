Сулейманов, Уткин и Игнатьев — в заявке «Краснодара» на Лигу Европы
17:25
«Краснодар» определился с заявкой на Лигу Европы-2018/19. В нее вошли нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев, а также хавбек Даниил Уткин. Полностью заявка выглядит так:
Вратари: Крицюк, Сафонов;
Защитники: Фьолусон, Мартынович, Спаич, Рамирез, Скопинцев, Петров;
Полузащитники: Кабелла, Газинский, Вандерсон, Олссон, Намли, Кайо, Уткин, Вилена, Камболов, Стоцкий, Фернандеш;
Нападающие: Ари, Игнатьев, Берг, Сулейманов.
«Краснодар» сыграет в группе С против «Базеля», «Хетафе» и «Трабзонспора».
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