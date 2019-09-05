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Сулейманов, Уткин и Игнатьев — в заявке «Краснодара» на Лигу Европы

17:25
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«Краснодар» определился с заявкой на Лигу Европы-2018/19. В нее вошли нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев, а также хавбек Даниил Уткин. Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Крицюк, Сафонов;

Защитники: Фьолусон, Мартынович, Спаич, Рамирез, Скопинцев, Петров;

Полузащитники: Кабелла, Газинский, Вандерсон, Олссон, Намли, Кайо, Уткин, Вилена, Камболов, Стоцкий, Фернандеш;

Нападающие: Ари, Игнатьев, Берг, Сулейманов.

«Краснодар» сыграет в группе С против «Базеля», «Хетафе» и «Трабзонспора».

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