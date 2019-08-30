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«Краснодар» начнет выступления в групповом турнире Лиги Европы выездным матчем с «Базелем»

18:06

УЕФА опубликовал в Twitter расписание всех матчей группового турнира Лиги Европы, «Краснодар» начнет его в гостях матчем с «Базелем».

Полностью расписание матчей группового турнира краснодарского клуба в группе С во втором по статусу клубном европейском турнире выглядит следующим образом:

19 сентября — «Базель» — «Краснодар»;

3 октября — «Краснодар» — «Хетафе»;

24 октября — «Трабзонспор» — «Краснодар»;

7 ноября — «Краснодар» — «Трабзонспор»;

28 ноября — «Краснодар» — «Базель»;

12 декабря — «Хетафе» — «Краснодар».

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