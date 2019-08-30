«Краснодар» начнет выступления в групповом турнире Лиги Европы выездным матчем с «Базелем»
18:06
УЕФА опубликовал в Twitter расписание всех матчей группового турнира Лиги Европы, «Краснодар» начнет его в гостях матчем с «Базелем».
Полностью расписание матчей группового турнира краснодарского клуба в группе С во втором по статусу клубном европейском турнире выглядит следующим образом:
19 сентября — «Базель» — «Краснодар»;
3 октября — «Краснодар» — «Хетафе»;
24 октября — «Трабзонспор» — «Краснодар»;
7 ноября — «Краснодар» — «Трабзонспор»;
28 ноября — «Краснодар» — «Базель»;
12 декабря — «Хетафе» — «Краснодар».
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