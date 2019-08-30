Полузащитник «Базеля»: «В России интересно побывать, хотя перелет будет долгим»
17:50
Полузащитник «Базеля» Валентин Штокер подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Швейцарская команда сыграет с «Краснодаром», «Хетафе» и «Трабзонспором».
— Мы попали в интересную группу. Нам предстоит слетать в Мадрид на игру с «Хетафе», побывать на Черном море, когда будет встречать с «Трабзонспором». В России тоже будет интересно побывать, хотя перелет будет долгим.
Группа очень сильная. Но в то же время проходимая. И мы уверены, что сможем выйти в плей-офф.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...