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Полузащитник «Базеля»: «В России интересно побывать, хотя перелет будет долгим»

17:50
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Полузащитник «Базеля» Валентин Штокер подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Швейцарская команда сыграет с «Краснодаром», «Хетафе» и «Трабзонспором».

— Мы попали в интересную группу. Нам предстоит слетать в Мадрид на игру с «Хетафе», побывать на Черном море, когда будет встречать с «Трабзонспором». В России тоже будет интересно побывать, хотя перелет будет долгим.

Группа очень сильная. Но в то же время проходимая. И мы уверены, что сможем выйти в плей-офф.

Итоги жеребьевки Лиги Европы

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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