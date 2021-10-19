Рикарду Перейра: «Спартак» показал хорошую игру против «Наполи»

Защитник «Лестера» Рикарду Перейра поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Лиге Европы.

«Мы в хорошем настроении после победы над «Манчестер Юнайтед», нам был важен этот результат. Необходимо было вернуть нашу былую форму, теперь настраиваемся дальше.

«Спартак» показал хорошую игру против «Наполи». Надо опасаться всей команды, а не кого-то индивидуально. Завтрашний матч ощущается как ключевой. Нам необходимо набрать три очка для борьбы за плей-офф. Покажем лучшее, что у нас есть.

В футболе и в жизни случаются спады. Мы должны каждый день показывать лучшее, что у нас есть, чтобы идти вперед и показывать себя. Я сам понимаю, что могу играть лучше, стараюсь показывать максимум», — сказал Перейра.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября. Начало в 17.30 по московскому времени.