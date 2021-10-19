Юрий Семин: «Спартак» непредсказуем, но «Лестер» им по силам»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».

«Спартак» непредсказуем, но «Лестер» им по силам. Завтра будет очень яркий матч, я жду большого количества забитых мячей. Предсказать исход сложно. Но я уверен в том, что красно-белые дадут серьезный бой англичанам. Желаю команде Руя Витории удачи в завтрашнем поединке! Возможно, этот матч станет определяющим в группе», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится завтра, 20 октября, в Москве. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место с 3 очками в группе С. «Лестер» — одно очко и 4-я строчка.