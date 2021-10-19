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Роджерс: «Лестер» ждет сложная игра со «Спартаком», но мы настроены только на победу»

19:30
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

«Мы настроены только на победу завтра. Мы показали хорошую игру на выходных. Все наши игроки приехали в Москву, очень серьезно настраиваемся на «Спартак».

«Спартак» обыграл «Наполи», хоть те и были в меньшинстве. В «Спартаке» отличные игроки, это хорошая команда. За команду соперника играет такой футболист как Мозес. Нас ждет сложная игра.

Я смотрел матчи «Спартака», у команды сейчас много травм. Знаю многих игроков помимо Мозеса, но не так хорошо. У команды мобильные игроки и креативный центр поля. Можно сказать, я знаю «Спартак», — сказал Роджерс.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»