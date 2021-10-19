Роджерс: «Лестер» ждет сложная игра со «Спартаком», но мы настроены только на победу»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

«Мы настроены только на победу завтра. Мы показали хорошую игру на выходных. Все наши игроки приехали в Москву, очень серьезно настраиваемся на «Спартак».

«Спартак» обыграл «Наполи», хоть те и были в меньшинстве. В «Спартаке» отличные игроки, это хорошая команда. За команду соперника играет такой футболист как Мозес. Нас ждет сложная игра.

Я смотрел матчи «Спартака», у команды сейчас много травм. Знаю многих игроков помимо Мозеса, но не так хорошо. У команды мобильные игроки и креативный центр поля. Можно сказать, я знаю «Спартак», — сказал Роджерс.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.