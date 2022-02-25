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Зарема — о матче «Спартака» против «Лейпцига»: «Будет очень непросто»

Салихова поделилась ожиданиями от матчей «Спартака» против «Лейпцига»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Зарема Салихова.
Фото Global Look Press

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в разговоре с «СЭ» прокомментировала предстоящие матчи 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига».

«У меня смешанные чувства. С одной стороны, мы любим Доменико и всегда рады видеть его в Москве. Я теперь смотрю практически все игры Лейпцига и болею за Тедеско всей душой. С другой, он очень талантливый тренер, у него сильная команда , с хорошим нападением и вратарем. «Спартаку» будет очень непросто. И мы не сыграем на родном стадионе. Атмосфера будет не та», — сказала Салихова «СЭ».

Первые встречи 1/8 финала запланированы на 10 марта. Ответные игры пройдут 17 марта.

Напомним, что «Лейпциг» возглавляет бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Зарема Салихова
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