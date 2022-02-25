Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в разговоре с «СЭ» прокомментировала предстоящие матчи 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига».

«У меня смешанные чувства. С одной стороны, мы любим Доменико и всегда рады видеть его в Москве. Я теперь смотрю практически все игры Лейпцига и болею за Тедеско всей душой. С другой, он очень талантливый тренер, у него сильная команда , с хорошим нападением и вратарем. «Спартаку» будет очень непросто. И мы не сыграем на родном стадионе. Атмосфера будет не та», — сказала Салихова «СЭ».

Первые встречи 1/8 финала запланированы на 10 марта. Ответные игры пройдут 17 марта.

Напомним, что «Лейпциг» возглавляет бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско.