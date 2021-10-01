«Безвольная игра. Без мысли и чувства». Мнение болельщиков о поражении «Локомотива» от «Лацио»

30 сентября «Локомотив» в гостях потерпел поражение от «Лацио» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2).

В составе победителей отличились Тома Башич и Патрисио Габаррон. Итальянский клуб набрал 3 очка и занимает второе место в группе E. У железнодорожников — 1 очко и последнее место.

Российские болельщики следующим образом отреагировали на поражение «Локо».

Александр Логинов: Слышал, что Семин без работы остался.

Владимир Грудинин: Эх, не поддержали «Зенит» и «Спартак». Жаль. Классный тур бы был.

maximalist: Смолов не достоин сборной!

Монах Тук: Спад налицо. И чем у них там занимается медицинский штаб? С чего такая эпидемия?

Бо: Это на фоне выступлений «Зенита» и «Спартака» «Локо» выглядел удручающе. А так — это его обычное состояние.

lehanz: Странно. Я думал, что «Локо» будет хоть какие-то очки приносить, а «Спартак» — по нулям. А оказалось все наоборот.

Отжогин: Было похоже, что «Локомотив», как и в прошлом туре, выбьется из общего строя. В тот раз со знаком плюс, в этот — минус.

Дмитрий Ушкачев: Печальный результат. По игре...

инок: Что-то совсем безвольно «Локомотив» играет в последних матчах. Никакой отдачи на поле. Николичу вновь пора что-то менять.

Беркут: Без мысли и без чувства. Какая-то безвольная игра, никакого задора. Не ожидал подобного от «Локо». Проигрывать можно по разному. Печально, но факт.