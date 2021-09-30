Оказывается, этот «Спартак» может побеждать вопреки!

Красно-белые увезли три очка из Неаполя, пропустив уже на 11-й секунде.

«Наполи» (Италия) — «Спартак» (Россия) — 2:3 (1:0)

Голы: Эльмас, 1 (1:0). Промес, 55 (1:1). Игнатов, 80 (1:2). Промес, 90 (1:3). Осимен, 90+4 (2:3).

«Наполи» (Италия): Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Замбо Ангисса, 47), Эльмас (Унас, 83), Руис, Инсинье (Малькюи, 41), Петанья (Осимен, 46), Политано (Лосано, 74).

«Спартак» (Россия): Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов (Игнатов, 74), Айртон, Кофрие, Мозес, Бакаев (Ломовицкий, 89), Умяров, Промес, Понсе (Соболев, 45+1).

Предупреждения: Понсе, 43. Литвинов, 45+1. Соболев, 45+8. Ди Лоренцо, 45+8. Кофрие, 66. Кулибали, 66. Айртон, 77. Руис, 78. Манолас, 85. Максименко, 89. Умяров, 90+10.

Удаления: Мариу Руй, 29. Кофрие, 82.

Судьи: Кружляк. Позор, Ханцко (все — Словакия).

ВАР: Данкерт (Германия). Блом (Нидерланды).

30 сентября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

«Спартаку» не надо было выходить в Лигу чемпионов, чтобы попасть на лучшую команду Италии. Во всяком случае, на старте сезона: «Наполи» начал безукоризненно, выиграв шесть матчей из шести, по многим показателям команда Лучано Спаллетти сейчас лучшая в топовых европейских первенствах.

Перед встречей на стадионе «Диего Армандо Марадона» красно-белых хоронили буквально в каждом заголовке, и москвичи будто подхватили это настроение, пропустив после первой же атаки хозяев. Выглядело все максимально нелепо: Максименко не справился с незамысловатым забросом в штрафную, и набежавший Эльмас вогнал мяч в сетку. В мыслях болельщиков «Спартака» промелькнул «Энфилд» четырехлетней давности в ЛЧ: отсылок к 0:7 перед поездкой в Неаполь хватало, а здесь все началось еще хуже.

«Наполи» сотворил один из самых быстрых голов в Лиге Европы ?



Первая же атака стала успешной для хозяев. Вот это еврокубки ? pic.twitter.com/9C0IWBleKF — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

Но в данном случае быстрый гол, похоже, расслабил «Наполи». Не заставляло лидера серии А напрягаться и то, что эффективными становились простые забросы за спину спартаковским защитникам. Практически за каждой вертикальной передачей следовал опасный момент.

Но россияне не стали оборонять поражение, как это произошло в Лиссабоне против «Бенфики» в квалификации ЛЧ, и пытались идти вперед. Выглядело это очень натужно, чаще всего атаки глохли из-за неточностей. Правда, один безобразный пас пошел красно-белым на пользу: Понсе передачей «в больничку» спровоцировал защитника «Наполи» Мариу Руя на грубый фол на Мозесе, который судья Кружляк после просмотра повтора оценил красной карточкой.

После удаления «Спартак» взбодрился. Неправильно было бы говорить «пришел в себя» — москвичи в этом сезоне пока явно не в себе. Поэтому пришлось собираться, делать усилие и заняться поиском себя. Команда Руя Витории перевела игру на чужую половину поля и в компенсированное время даже заработала пенальти. Но второй поход словацкого арбитра к монитору оказался против «Спартака»: при более подробном рассмотрении рефери не разглядел фола на Промесе.

Пожарище. Промес рухнул в штрафной «Наполи», а судья назначил очень нужный «Спартаку» пенальти ?



Но тут вмешался VAR и все отменил. Согласен с решением? ? pic.twitter.com/Olf4vAgXPL — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

«Наполи» уходил на перерыв, ведя в счете, но Лучано Спаллетти сделал выводы и приблизил свой состав к оптимальному, выпустив Осимена и Замбо Ангисса. Однако ситуацию на поле это не изменило: «Спартак» продолжил атаковать и вполне по делу сравнял счет. Мозес со своего фланга втащил мяч в штрафную, и Промес забил из центральной зоны.

Очень важный гол сделал Промес ?



Мозес выкатил на Квинси, который мощно пробил в угол — не без помощи рикошета ?



1:1, и «Спартак» может увезти ничью из Неаполя ? pic.twitter.com/RjnpoP0sgM — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

Почувствовав свою силу, москвичи заиграли так, как, пожалуй, еще не играли при Витории в официальных матчах. Хорошее движение, качественные передачи. Футбол гостей в атаке действительно смотрелся. А главное, «Спартак» полностью владел ситуацией, тем более находился в большинстве. Контраргументы «Наполи» практически не предъявлял. Все сводилось к скорости Осимена, и Кофрие до поры с ним справлялся.

За 10 минут до конца «Спартак» вышел вперед: после флангового прохода Айртона и классного действия Бакаева, пропустившего мяч на набегающего партнера, забил вышедший на замену Игнатов.

И тут же составы уравнялись: Кофрие схватил вторую желтую на Осимене. Однако какого-то резкого изменения в характере встречи не произошло, более того, «Спартак» забил третий — дубль оформил Промес.

Несмотря на преимущество в два мяча, последние минуты получились валидольными. «Наполи» один гол отыграл, и «Спартак» откровенно задергался.

Но закончилось все благополучно — провалившие старт сезона красно-белые вопреки всем предматчевым раскладам на выезде грохнули лидера чемпионата Италии!

Браво, «Спартак»!