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Оказывается, этот «Спартак» может побеждать вопреки!

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 22:25
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Радость красно-белых. Фото Getty Images
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Радость красно-белых. Фото Getty Images
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Красно-белые увезли три очка из Неаполя, пропустив уже на 11-й секунде.

«Наполи» (Италия) — «Спартак» (Россия) — 2:3 (1:0)
Голы: Эльмас, 1 (1:0). Промес, 55 (1:1). Игнатов, 80 (1:2). Промес, 90 (1:3). Осимен, 90+4 (2:3).
«Наполи» (Италия): Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Замбо Ангисса, 47), Эльмас (Унас, 83), Руис, Инсинье (Малькюи, 41), Петанья (Осимен, 46), Политано (Лосано, 74).
«Спартак» (Россия): Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов (Игнатов, 74), Айртон, Кофрие, Мозес, Бакаев (Ломовицкий, 89), Умяров, Промес, Понсе (Соболев, 45+1).
Предупреждения: Понсе, 43. Литвинов, 45+1. Соболев, 45+8. Ди Лоренцо, 45+8. Кофрие, 66. Кулибали, 66. Айртон, 77. Руис, 78. Манолас, 85. Максименко, 89. Умяров, 90+10.
Удаления: Мариу Руй, 29. Кофрие, 82.
Судьи: Кружляк. Позор, Ханцко (все — Словакия).
ВАР: Данкерт (Германия). Блом (Нидерланды).
30 сентября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

30&nbsp;сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Элиф Элмаз (слева) открывает счет на&nbsp;1-й минуте. «Спартак» пропустил от «Наполи» уже на 11-й секунде. Это повторение рекорда Лиги Европы

«Спартаку» не надо было выходить в Лигу чемпионов, чтобы попасть на лучшую команду Италии. Во всяком случае, на старте сезона: «Наполи» начал безукоризненно, выиграв шесть матчей из шести, по многим показателям команда Лучано Спаллетти сейчас лучшая в топовых европейских первенствах.

Перед встречей на стадионе «Диего Армандо Марадона» красно-белых хоронили буквально в каждом заголовке, и москвичи будто подхватили это настроение, пропустив после первой же атаки хозяев. Выглядело все максимально нелепо: Максименко не справился с незамысловатым забросом в штрафную, и набежавший Эльмас вогнал мяч в сетку. В мыслях болельщиков «Спартака» промелькнул «Энфилд» четырехлетней давности в ЛЧ: отсылок к 0:7 перед поездкой в Неаполь хватало, а здесь все началось еще хуже.

Но в данном случае быстрый гол, похоже, расслабил «Наполи». Не заставляло лидера серии А напрягаться и то, что эффективными становились простые забросы за спину спартаковским защитникам. Практически за каждой вертикальной передачей следовал опасный момент.

Но россияне не стали оборонять поражение, как это произошло в Лиссабоне против «Бенфики» в квалификации ЛЧ, и пытались идти вперед. Выглядело это очень натужно, чаще всего атаки глохли из-за неточностей. Правда, один безобразный пас пошел красно-белым на пользу: Понсе передачей «в больничку» спровоцировал защитника «Наполи» Мариу Руя на грубый фол на Мозесе, который судья Кружляк после просмотра повтора оценил красной карточкой.

30&nbsp;сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Самюэль Жиго и&nbsp;автор дубля Квинси Промес.

После удаления «Спартак» взбодрился. Неправильно было бы говорить «пришел в себя» — москвичи в этом сезоне пока явно не в себе. Поэтому пришлось собираться, делать усилие и заняться поиском себя. Команда Руя Витории перевела игру на чужую половину поля и в компенсированное время даже заработала пенальти. Но второй поход словацкого арбитра к монитору оказался против «Спартака»: при более подробном рассмотрении рефери не разглядел фола на Промесе.

«Наполи» уходил на перерыв, ведя в счете, но Лучано Спаллетти сделал выводы и приблизил свой состав к оптимальному, выпустив Осимена и Замбо Ангисса. Однако ситуацию на поле это не изменило: «Спартак» продолжил атаковать и вполне по делу сравнял счет. Мозес со своего фланга втащил мяч в штрафную, и Промес забил из центральной зоны.

Почувствовав свою силу, москвичи заиграли так, как, пожалуй, еще не играли при Витории в официальных матчах. Хорошее движение, качественные передачи. Футбол гостей в атаке действительно смотрелся. А главное, «Спартак» полностью владел ситуацией, тем более находился в большинстве. Контраргументы «Наполи» практически не предъявлял. Все сводилось к скорости Осимена, и Кофрие до поры с ним справлялся.

30 сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo; &mdash; &laquo;Спартак&raquo; &mdash; 2:3. Михаил Игнатов и Виктор Мозес празднуют гол. Расклады для «Спартака». Сколько очков надо набрать, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы?

За 10 минут до конца «Спартак» вышел вперед: после флангового прохода Айртона и классного действия Бакаева, пропустившего мяч на набегающего партнера, забил вышедший на замену Игнатов.

И тут же составы уравнялись: Кофрие схватил вторую желтую на Осимене. Однако какого-то резкого изменения в характере встречи не произошло, более того, «Спартак» забил третий — дубль оформил Промес.

Несмотря на преимущество в два мяча, последние минуты получились валидольными. «Наполи» один гол отыграл, и «Спартак» откровенно задергался.

Но закончилось все благополучно — провалившие старт сезона красно-белые вопреки всем предматчевым раскладам на выезде грохнули лидера чемпионата Италии!

Браво, «Спартак»!

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