Познер оценил результаты российских клубов в еврокубках

Телеведущий Владимир Познер отреагировал на результаты матчей с участием российских клубов в еврокубках.

Ранее «Зенит» минимально проиграл «Челси» в матче Лиги чемпионов (0:1). «Спартак» уступил в Лиге Европы в домашнем матче с «Легией» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).

«Особого комментировать нечего, у нас слабый футбол, ничего особенного от наших команд и не жду», — сказал Познер «СЭ».

По итогам матчей 1-го тура группового этапа еврокубков Россия осталась на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.