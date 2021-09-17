Познер оценил результаты российских клубов в еврокубках
13:58
Телеведущий Владимир Познер отреагировал на результаты матчей с участием российских клубов в еврокубках.
Ранее «Зенит» минимально проиграл «Челси» в матче Лиги чемпионов (0:1). «Спартак» уступил в Лиге Европы в домашнем матче с «Легией» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).
«Особого комментировать нечего, у нас слабый футбол, ничего особенного от наших команд и не жду», — сказал Познер «СЭ».
По итогам матчей 1-го тура группового этапа еврокубков Россия осталась на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.
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