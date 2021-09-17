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Колосков — о выступлении российских команд в еврокубках: «Глубже падать уже некуда»

13:03
Вячеслав Колосков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Колосков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» ничью «Локомотива» с «Марселем» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Локомотив» вообще не порадовал. Какая у него была игра? Внятной игры толком и не было. Им очень повезло. Несмотря на то, что это единственный российский клуб, который набрал очки, больше всех мне понравился «Зенит». «Марсель» должен был крупно побеждать. С такой игрой «Локомотив» вряд ли сможет занять даже третье место. Перспектив у них мало. Глубже падать уже некуда. В прошлом сезоне всего одна победа за 26 игр. В этом году нет никаких предпосылок, чтобы эта ситуация не повторилась", — сказал Колосков «СЭ».

«Локомотив» стал единственной российской командой, которой удалось не проиграть в 1-м туре группового турнира еврокубков.

В следующем матче красно-зеленые сыграют против «Лацио». Игра пройдет в Риме 30 сентября.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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