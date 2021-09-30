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Петржела: «После этой победы «Спартак» может выйти из группы в Лиге Европы»

22:36
Руй Витория обнимает Зелимхана Бакаева. Фото AFP
Руй Витория обнимает Зелимхана Бакаева. Фото AFP
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» выездную победу «Спартака» над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Поздравляю «Спартак». Это супер, что они одолели «Наполи» в гостях. Сейчас итальянцы в хорошей форме, идут на первом месте в своем чемпионате. Для красно-белых это великая победа. После этой игры они могут выйти из группы Лиги Европы, очень важные три очка. Не ожидал, что «Спартак» так смело покажет себя против «Наполи», поэтому итог встречи меня удивил и обрадовал», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

В составе красно-белых в матче с «Наполи» два гола забил Квинси Промес, еще один мяч на счету хавбека Михаила Игнатова.

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая 30 сентября «Лестер» (1:0).

Наполи — Спартак

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»