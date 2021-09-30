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Руй Витория о победе над «Наполи»: «Я очень счастлив»

22:31
Руй Витория. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после победы над «Наполи» (3:2) в Лиге Европы.

— У «Спартака» сперва ничего не получалось, а потом будто тумблер переключили. Вы верили в победу после гола на первой минуте?

— Конечно, это было непросто. Мы еще до игры понимали, что будет трудно. «Наполи» громит соперников, лидирует в серии А. Мы вышли на игру с определенным планом, и тут сразу гол... Конечно, непросто для всех. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность.

Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второго тайма мы не торопились, старались играть на качество. Сохраняли ширину, раскачивали соперника. Забили два гола, потом и третий при игре 10 на 10. Отношение к делу, настрой — все было фантастическим со стороны игроков. Я очень счастлив, — сказал Витория.

Дубль в составе победителей сделал Квинси Промес.

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Артем Калинин все материалы автора

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