Первый тайм матча Лиги Европы «Наполи» — «Лестер» заканчивался под аккомпанемент града на стадионе в Неаполе.

Судья компенсировал четыре минуты к первому тайму. По ходу игры хозяева вели 2:0. Голы забивали Адам Унас и Эльиф Эльмас. Гости смогли отыграться уже к 33-й минуте. Отличились Джонни Эванс и Кирнан Дьюсбери-Холл.

Текущий счет матча — 2:2.