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«Наполи» — «Лестер»: во время матча на стадионе начался град

21:42
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Первый тайм матча Лиги Европы «Наполи» — «Лестер» заканчивался под аккомпанемент града на стадионе в Неаполе.

Судья компенсировал четыре минуты к первому тайму. По ходу игры хозяева вели 2:0. Голы забивали Адам Унас и Эльиф Эльмас. Гости смогли отыграться уже к 33-й минуте. Отличились Джонни Эванс и Кирнан Дьюсбери-Холл.

Текущий счет матча — 2:2.

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Евгений Петров все материалы автора

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