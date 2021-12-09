«Наполи» — «Лестер»: во время матча на стадионе начался град
21:42
Первый тайм матча Лиги Европы «Наполи» — «Лестер» заканчивался под аккомпанемент града на стадионе в Неаполе.
Судья компенсировал четыре минуты к первому тайму. По ходу игры хозяева вели 2:0. Голы забивали Адам Унас и Эльиф Эльмас. Гости смогли отыграться уже к 33-й минуте. Отличились Джонни Эванс и Кирнан Дьюсбери-Холл.
Текущий счет матча — 2:2.
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