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«Спартак» лидирует в онлайн-таблице группе С Лиги Европы после первого тайма матча с «Легией»

21:36
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Завершились первые таймы в матчах шестого тура группы С Лиги Европы «Легия» — «Спартак» и «Наполи» — «Лестер».

«Спартак» ведет в Варшаве со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев.

В Неаполе пока ничья — 2:2. По ходу матча хозяева вели 2:0. Голы забивали Адам Унас и Эльиф Эльмас. Гости смогли отыграться уже к 33-й минуте. Отличились Джонни Эванс и Кирнан Дьюсбери-Холл.

В онлайн-таблице группы С лидирует «Спартак» (10 очков). Далее идут «Лестер» (9 очков), «Наполи» (8) и «Легия» (6).

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»