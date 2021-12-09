«Спартак» лидирует в онлайн-таблице группе С Лиги Европы после первого тайма матча с «Легией»
21:36
Завершились первые таймы в матчах шестого тура группы С Лиги Европы «Легия» — «Спартак» и «Наполи» — «Лестер».
«Спартак» ведет в Варшаве со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев.
В Неаполе пока ничья — 2:2. По ходу матча хозяева вели 2:0. Голы забивали Адам Унас и Эльиф Эльмас. Гости смогли отыграться уже к 33-й минуте. Отличились Джонни Эванс и Кирнан Дьюсбери-Холл.
В онлайн-таблице группы С лидирует «Спартак» (10 очков). Далее идут «Лестер» (9 очков), «Наполи» (8) и «Легия» (6).
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