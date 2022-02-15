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Депай из-за травмы пропустит первый матч «Барселоны» с «Наполи» в Лиге Европы

Нападающий «Барселоны» Депай из-за травмы пропустит первый матч 1/16 Лиги Европы с «Наполи»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай продолжает восстановление от травмы, сообщает Marca 14 февраля.

По информации источника, 27-летний нидерландец из-за мышечных проблем пропустит матч 1/16 Лиги Европы с «Наполи» (17 февраля) и встречу 27-го тура ла лиги с «Валенсией» (20 февраля).

Отмечается, что нападающий наберет форму к ответной игре против итальянского клуба, которая состоится 24 февраля.

В нынешнем сезоне Депай забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Барселону». Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/02/14/620a94ef46163f24838b456d.html
Мемфис Депай
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