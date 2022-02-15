Француз Бастьен назначен главным судьей первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис»

Стал известен состав судейской бригады на первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».

Главный арбитр встречи — Бенуа Бастьен, его ассистентами станут Бенжамин Паже и Орельен Друэ. Резервный судья — Жереми Пиньяр.

Видеоассистентом арбитра станет Бенуа Мийо, его ассистентом будет Амари Делеру. Все судьи — из Франции.

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится в четверг, 17 февраля в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 (мск).