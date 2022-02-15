Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 12:52

Француз Бастьен назначен главным судьей первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис»

Иван Торопцев
Корреспондент
Бенуа Бастьен.
Фото AFP

Стал известен состав судейской бригады на первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».

Главный арбитр встречи — Бенуа Бастьен, его ассистентами станут Бенжамин Паже и Орельен Друэ. Резервный судья — Жереми Пиньяр.

Видеоассистентом арбитра станет Бенуа Мийо, его ассистентом будет Амари Делеру. Все судьи — из Франции.

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится в четверг, 17 февраля в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 (мск).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Провальную допинг-пробу Валиевой объясняют дедушкиным лекарством. Шубенкову так спасли карьеру
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/8 финала: соперник для «Спартака» и пройдет ли «Зенит»
«Зенит» продлит контракт с полузащитником Оздоевым до 2024 года
У Ловрена выявлено повреждение связок голеностопа
Джикия: «Было бы смешно дважды победить «Наполи» и никуда не выйти»
«Бетис» дома потерпел поражение от «Вильярреала»
В «Спартаке» объяснили, почему клубу пришлось повторно заявлять Жиго на матчи плей-офф Лиги Европы
«Спартак» включил Николсона и Мартинса в заявку на плей-офф Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фекир: «Верю в «Бетис». Должны добиться победы в России»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости