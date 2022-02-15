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Сегодня, 14:37

Юри Алберто пообещал сбрить бороду в случае победы «Зенита» в Лиге Европы

Гоша Чернов
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто после собственной презентации пообещал сбрить бороду, в случае победы команды в Лиге Европы.

— Российский актер Михаил Боярский пообещал сбрить усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. А вы готовы расстаться с бородой?

— Безусловно, я сбрею бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Уверен, что у нас есть все шансы. Мы хорошо готовы, будем бороться и сражаться, чтобы один человек остался без усов в конце сезона, а я — без бороды, — сказал Юри Алберто.

17 февраля «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало в 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Бетис

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
Юри Алберто
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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