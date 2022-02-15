Юри Алберто пообещал сбрить бороду в случае победы «Зенита» в Лиге Европы

Нападающий «Зенита» Юри Алберто после собственной презентации пообещал сбрить бороду, в случае победы команды в Лиге Европы.

— Российский актер Михаил Боярский пообещал сбрить усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. А вы готовы расстаться с бородой?

— Безусловно, я сбрею бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Уверен, что у нас есть все шансы. Мы хорошо готовы, будем бороться и сражаться, чтобы один человек остался без усов в конце сезона, а я — без бороды, — сказал Юри Алберто.

17 февраля «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало в 20.45 по московскому времени.