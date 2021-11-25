Музыкант Юрий Лоза поделился мнением о поражении «Локомотива» от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Это правильно, что «Локомотив» разгромно уступил «Лацио». Команда, которая не умеет бить по воротам обязана проиграть. Даже если бы они вымучили два гола, все равно это не привело бы к победе. «Зенит», например, не бил по воротам, «Локомотив» — тоже, сборная России по воротам хорватов не ударила ни разу! Нужно тогда спросить футболистов, как они собираются играть! Даже в самом благоприятном случае они все равно бы проиграли. Бить надо много, ребята, иначе не будет голов», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Музыкант также рассказал, в чем главная проблема «Локомотива».

«Футболистов нормальных нет. Некому играть. Тех, кто сейчас в «Локомотиве», нельзя назвать профессионалами. Это любительский клуб, потому что футболистов никто не хочет покупать. Они никому не нужны. У нас вообще во всем футболе был один Сердар Азмун, которого хотят приобрести, Головина выкупили и все. Что о них говорить? Еще раз говорю, любительский клуб играет в любительском чемпионате России. Сталкиваются с профессионалами и тут же проигрывают. Любителям с профессионалами тяжело играть», — добавил Лоза.

«Локомотив» с 2 баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — 8 очков и вторая строчка.