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Лига Европы, расписание матчей 25 ноября. «Локо» сыграет против «Лацио», «Лестер» — «Легия»

16:40
Пабло. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Пабло. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 25 ноября, пройдут очередные матчи 5-го тура группового турнира Лиги Европы. «Локомотив» дома сыграет с «Лацио» и другие встречи.

Группа Е

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Лацио
Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
Марсель

Группа А

Лига Европы. Группа A
25 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Спарта П
Лига Европы. Группа A
25 нояб, 23:00. Brondby (Бреннбю)
Бреннбю
Лион

Группа B

Лига Европы. Группа B
25 нояб, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Штурм
Лига Европы. Группа B
25 нояб, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Реал Сосьедад

Группа С

Лига Европы. Группа C
25 нояб, 23:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Легия

Группа D

Лига Европы. Группа D
25 нояб, 23:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
Фенербахче
Лига Европы. Группа D
25 нояб, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Антверпен

Группа F

Лига Европы. Группа F
25 нояб, 20:45. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
Брага
Лига Европы. Группа F
25 нояб, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
Лудогорец

Группа G

Лига Европы. Группа G
25 нояб, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
Селтик
Лига Европы. Группа G
25 нояб, 20:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Ференцварош

Группа H

Лига Европы. Группа H
25 нояб, 20:45. Maksimir (Загреб)
Динамо З
Генк
Лига Европы. Группа H
25 нояб, 20:45. Allianz Stadion (Вена)
Рапид В
Вест Хэм Юнайтед

Смотреть видеотрансляции матчей Лиги Европы можно на matchtv.ru //
Лига Европы: новости и статьи, обзоры матчей, календарь и расписание игр, фото и статистика

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»