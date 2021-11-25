Лига Европы, расписание матчей 25 ноября. «Локо» сыграет против «Лацио», «Лестер» — «Легия»
16:40
В четверг, 25 ноября, пройдут очередные матчи 5-го тура группового турнира Лиги Европы. «Локомотив» дома сыграет с «Лацио» и другие встречи.
Группа Е
Группа А
Группа B
Группа С
Группа D
Группа F
Группа G
Группа H
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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