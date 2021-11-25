В четверг, 25 ноября, пройдут очередные матчи 5-го тура группового турнира Лиги Европы. «Локомотив» дома сыграет с «Лацио» и другие встречи.

Группа Е

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Группа F

Группа G

Группа H

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