Маркус Гисдоль: «После второго мяча «Локомотив» потерял контроль над игрой»
25 ноября, 23:23
Главный тренер «Локомотив» Маркус Гисдоль объяснил поражение от «Лацио» (0:3) в матче Лиги Европы.
«В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку и перфоманс, который они подготовили, — сказа Гисдоль. — Это важно для нас. При поддержке фанатов мы хорошо играли вплоть до второго пенальти.
Но после второго мяча мы потеряли контроль над игрой, и «Лацио» этим воспользовался — этот очень опытная и классная команда. Последние полчаса остались за гостями. Замены тоже не усилили игру — поэтому результат такой".
В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Педро.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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