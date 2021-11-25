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Маркус Гисдоль: «После второго мяча «Локомотив» потерял контроль над игрой»

25 ноября, 23:23
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Главный тренер «Локомотив» Маркус Гисдоль объяснил поражение от «Лацио» (0:3) в матче Лиги Европы.

«В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку и перфоманс, который они подготовили, — сказа Гисдоль. — Это важно для нас. При поддержке фанатов мы хорошо играли вплоть до второго пенальти.

Но после второго мяча мы потеряли контроль над игрой, и «Лацио» этим воспользовался — этот очень опытная и классная команда. Последние полчаса остались за гостями. Замены тоже не усилили игру — поэтому результат такой".

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Педро.

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Леонид Волотко все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»