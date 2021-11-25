Маркус Гисдоль: «После второго мяча «Локомотив» потерял контроль над игрой»

Главный тренер «Локомотив» Маркус Гисдоль объяснил поражение от «Лацио» (0:3) в матче Лиги Европы.

«В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку и перфоманс, который они подготовили, — сказа Гисдоль. — Это важно для нас. При поддержке фанатов мы хорошо играли вплоть до второго пенальти.

Но после второго мяча мы потеряли контроль над игрой, и «Лацио» этим воспользовался — этот очень опытная и классная команда. Последние полчаса остались за гостями. Замены тоже не усилили игру — поэтому результат такой".

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Педро.