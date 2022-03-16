Миранчук пропустит ответный матч «Аталанты» против «Байера» в Лиге Европы

17 марта во втором матче 1/8 финала Лиги Европы между собой сыграют «Байер» и «Аталанта». Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук пропустит эту встречу.

Он не попал в число игроков, которые полетят в Германию.

Ранее Миранчук пропустил матч 29-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (0:0). В этом сезоне серии А 26-летний россиянин провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Встреча пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 20.45 (мск).