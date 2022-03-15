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Сегодня, 21:30

Бывший генсек РФС отреагировал на решение CAS оставить в силе отстранение российских команд со стороны УЕФА

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев рассказал, что необходимо предпринимать с российским футболом на фоне санкций.

Сегодня, 15 марта, CAS оставил в силе запрет российских клубов и сборных в международных матчах под эгидой УЕФА.

— Что дальше?

— Надо развивать отечественный футбол. Есть чем заняться. Для начала нужно хотя бы достичь уровень норвежского клуба «Буде-Глимт», который и итальянскую «Рому» разгромил и шотландский «Селтик» высадил. В Кимрах (150 км от Москвы) нет футбола, они даже команду не могут выставить на чемпионат Тверской области. А Буде — такой же город, с населением 40 тысяч жителей.

— Как выйти на такой уровень?

— Надо заняться всей пирамидой российского футбола. Надо заниматься детским и массовым футболом, чтоб вернуться в Европу с высоко поднятой головой, а не в качестве мальчиков для битья, — заявил Анатолий Воробьев в интервью «Спорт День за Днем».

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/byvshiy-gensek-rfs-otreagiroval-na-reshenie-cas-ostavit-v-sile-ban-rossiyskikh-komand-so-storony-uef
Анатолий Воробьев
УЕФА
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