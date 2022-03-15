Бывший генсек РФС отреагировал на решение CAS оставить в силе отстранение российских команд со стороны УЕФА

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев рассказал, что необходимо предпринимать с российским футболом на фоне санкций.

Сегодня, 15 марта, CAS оставил в силе запрет российских клубов и сборных в международных матчах под эгидой УЕФА.

— Что дальше?

— Надо развивать отечественный футбол. Есть чем заняться. Для начала нужно хотя бы достичь уровень норвежского клуба «Буде-Глимт», который и итальянскую «Рому» разгромил и шотландский «Селтик» высадил. В Кимрах (150 км от Москвы) нет футбола, они даже команду не могут выставить на чемпионат Тверской области. А Буде — такой же город, с населением 40 тысяч жителей.

— Как выйти на такой уровень?

— Надо заняться всей пирамидой российского футбола. Надо заниматься детским и массовым футболом, чтоб вернуться в Европу с высоко поднятой головой, а не в качестве мальчиков для битья, — заявил Анатолий Воробьев в интервью «Спорт День за Днем».