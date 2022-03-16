Головин включен в заявку «Монако» на ответный матч Лиги Европы против «Браги»

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Монако» примет «Брагу». Российский полузащитник Александр Головин включен в заявку монегасков на эту встречу.

? Le ??? convoqu? pour le retour face ? Braga en #UEL pic.twitter.com/RFJf2VtYVE — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) March 16, 2022

«Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл «Браге» в Португалии со счетом 0:2. В той игре Головин вышел на замену во втором тайме.

Всего в этом сезоне 25-летний россиянин принял участие в 28 матчах во всех турнирах. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи.