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Головин включен в заявку «Монако» на ответный матч Лиги Европы против «Браги»

Иван Шитик
Корреспондент
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В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Монако» примет «Брагу». Российский полузащитник Александр Головин включен в заявку монегасков на эту встречу.

«Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл «Браге» в Португалии со счетом 0:2. В той игре Головин вышел на замену во втором тайме.

Всего в этом сезоне 25-летний россиянин принял участие в 28 матчах во всех турнирах. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи.

Александр Головин
Лига Европы УЕФА
ФК Брага
ФК Монако
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