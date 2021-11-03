Маркус Гисдоль: «Знаем, что на стадионе «Галатасарая» будет фантастическая атмосфера»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча с «Галатасараем» в Лиге Европы.

«Мы очень рады тому, что нас ждет такой матч завтра, — цитирует Гисдоля сайт «Локомотива». — Первая наша игра, которую мы провели против «Галатасарая» в Москве, была равной. Обе команды показали футбол на очень хорошем уровне.

Также нам очень радостно, что мы будет выступать на таком известном стадионе. Мы знаем, что будет фантастическая атмосфера, шумная поддержка болельщиков. Хотели бы это отметить. Завтра мы будет стараться по-максимуму использовать свои шансы.

Очень важно идти от игры к игре. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что завтра мы сможем заработать очки. В идеале — выиграть, чтобы повысить наши шансы на выход из группы».

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 4 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.