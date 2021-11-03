Маркус Гисдоль: «Ситуация с составом у «Локомотива» не идеальна, но есть подвижки»
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча с «Галатасараем» в Лиге Европы.
«Могу сказать, что наша ситуация с составом не идеальна, но есть позитивные изменения, подвижки в этом направлении, — цитирует специалиста официальный сайт «Локо». -Это то, что касается игроков в моем распоряжении. Соглашусь, что где-то нам не хватило свежести, не хватило игроков, готовых выйти, были травмированные. Мы не могли так активно делать замены, как это делал наш соперник.
Завтра у нас все игроки будут биться на сто процентов, от первой и до последней минуты, физически все будут готовы. Как вы правильно заметили, мы сейчас немного перевернули ситуацию, нам хватает сил. В российском чемпионате мы решаем игры на последних минутах. Поэтому, что касается свежести, энергии и заряда на игру, то выйдут именно те игроки, которые проведут полноценный матч на протяжении всех девяноста минут».
Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 4 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.
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