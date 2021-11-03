Стоимость бренда «Лестера» оценили в 217 миллионов

Стоимость бренда английского «Лестера» оценили в 217 миллионов фунтов, рассказал директор по контенту клуба Сэм Чемберс во время лекции на факультете «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.

Это 8-й показатель в Англии и 17-й среди всех европейских клубов.

В четверг «Лестер» сыграет со «Спартаком» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.