Лоза назвал ничью «Спартака» везением: «Должен был «Лестер» забивать пенальти»
Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью московского «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).
«Могли проиграть: получили бы с пенальти, и все... Не было бы тогда никаких разговоров. Должны же были забивать пенальти? Должны были. Если бы забил, то все могло случиться так, как мы и ожидали. В выход в плей-офф не верю. Прибавлять не в чем! Все на максимуме и на пределе. Вчера повезло», — сказал Лоза «СЭ».
У «Спартака» после 4 туров 4 очка и последнее место в группе С. В следующем туре «Спартак» примет «Наполи», а «Лестер» — «Легию».
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