Петржела: «Было ожидаемо, что «Спартак» заберет очки у «Лестера»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Лестера» (1:1).

«Спартак» — молодцы, вчера провели отличный матч. «Лестер» плохо играет в этом сезоне, в чемпионате идет аж на 10-ом месте. Было ожидаемо, что «Спартак» заберет у них очки. Красно-белые должны были это делать и в Москве, но им не повезло. Смогут ли россияне уйти с последнего места в группе? Это будет сделать тяжело. Думаю, что с «Наполи» шансов мало. Ключевой матч будет в Польши. Если там победят, то будут на третьем месте", — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Лестер» набрал пять очков и на данный момент идет третьим в группе С. У «Спартака» четыре очка и последнее, четвертое место. В следующем туре «Спартак» примет «Наполи», а «Лестер» — «Легию».