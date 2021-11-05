Источник: Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма»
Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич не сыграл в матче группового этапа Лиги Европы с «Генком» из-за повреждения на тренировке, сообщает Sportske Novosti.
Хорват получил тяжелый удар локтем по голове от кого-то из одноклубников и на короткое время потерял сознание. Влашич быстро пришел в себя и хотел сыграть с «Генком», но клубный врач запретил ему это делать.
Этот матч был 1000-м в тренерской карьере главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса. Его команда с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы H. «Генк» (4 очка), «Рапид» (3 очка после 3 игр) и загребское «Динамо» (3 очка после 3 игр) занимают места со второго по четвертое.
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