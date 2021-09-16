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«Локомотив» — «Марсель»: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

17:45
Франсуа Камано. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Франсуа Камано. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 16 сентября, «Локомотив» на своем поле в Москве сыграет с «Марселем» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча группы E пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19.45 по московскому времени.

Ранее, 11 сентября, команда Марко Николича выиграла у «Крыльев Советов» (2:0) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.

В субботу, 11 сентября, «Марсель» в гостях оказался сильнее «Монако» (2:0) во встрече 5-го тура чемпионата Франции.

Следить за трансляцией матча «Локомотив» — «Марсель» можно будет на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Локомотив — Марсель

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