В среду, 15 сентября, стартует 1-й тур группового турнира Лиги Европы. Сегодня «Спартак» на своем поле сыграет с варшавской «Легией». В четверг «Локомотив» дома встретится с «Марселем», а также другие встречи.

15 сентября, среда

Группа С

«Спартак» — «Легия» (17.00 по московскому времени)

Трансляция на «Матч ТВ»

16 сентября, четверг

Группа G

«Байер» — «Ференцварош» (19.45)

«Бетис» — «Селтик» (19.45)

Группа H

«Динамо» Загреб — «Вест Хэм» (19.45)

Трансляция на «Футбол 2»

«Рапид» В — «Генк» (19.45)

Группа А

«Рейнджерс» — «Лион» (22.00)

«Бреннбю» — «Спарта» П (22.00)

Группа B

ПСВ — «Реал Сосьедад» (22.00)

«Монако» — «Штурм» (22.00)

Группа C

«Лестер» — «Наполи» (22.00)

Группа D

«Олимпиакос» — «Антверпен» (22.00)

«Айнтрахт» Ф — «Фенербахче» (22.00)

Группа E

«Галатасарай» — «Лацио» (19.45)

Трансляция на «Футбол 1»

«Локомотив» — «Марсель» (19.45)

Трансляция на «Матч ТВ»

Группа F

«Мидтьюлланн» — «Лудогорец» (19.45)

«Црвена Звезда» — «Брага» (19.45)