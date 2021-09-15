Лига Европы, 15 и 16 сентября: расписание матчей — «Спартак» против «Легии», «Локо» — «Марсель»
В среду, 15 сентября, стартует 1-й тур группового турнира Лиги Европы. Сегодня «Спартак» на своем поле сыграет с варшавской «Легией». В четверг «Локомотив» дома встретится с «Марселем», а также другие встречи.
15 сентября, среда
Группа С
«Спартак» — «Легия» (17.00 по московскому времени)
Трансляция на «Матч ТВ»
16 сентября, четверг
Группа G
«Байер» — «Ференцварош» (19.45)
Группа H
«Динамо» Загреб — «Вест Хэм» (19.45)
Трансляция на «Футбол 2»
Группа А
«Бреннбю» — «Спарта» П (22.00)
Группа B
Группа C
Группа D
«Олимпиакос» — «Антверпен» (22.00)
«Айнтрахт» Ф — «Фенербахче» (22.00)
Группа E
«Галатасарай» — «Лацио» (19.45)
Трансляция на «Футбол 1»
«Локомотив» — «Марсель» (19.45)
Трансляция на «Матч ТВ»
Группа F
«Мидтьюлланн» — «Лудогорец» (19.45)
«Црвена Звезда» — «Брага» (19.45)
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