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Лига Европы, 15 и 16 сентября: расписание матчей — «Спартак» против «Легии», «Локо» — «Марсель»

15:30
Футболисты «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 15 сентября, стартует 1-й тур группового турнира Лиги Европы. Сегодня «Спартак» на своем поле сыграет с варшавской «Легией». В четверг «Локомотив» дома встретится с «Марселем», а также другие встречи.

15 сентября, среда

Группа С

«Спартак» — «Легия» (17.00 по московскому времени)

Трансляция на «Матч ТВ»

Спартак — Легия

16 сентября, четверг

Группа G

«Байер» — «Ференцварош» (19.45)

Байер — Ференцварош

«Бетис» — «Селтик» (19.45)

Бетис — Селтик

Группа H

«Динамо» Загреб — «Вест Хэм» (19.45)

Трансляция на «Футбол 2»

Динамо З — Вест Хэм

«Рапид» В — «Генк» (19.45)

Рапид В — Генк

Группа А

«Рейнджерс» — «Лион» (22.00)

Рейнджерс — Лион

«Бреннбю» — «Спарта» П (22.00)

Бреннбю — Спарта П

Группа B

ПСВ — «Реал Сосьедад» (22.00)

ПСВ — Реал Сосьедад

«Монако» — «Штурм» (22.00)

Монако — Штурм

Группа C

«Лестер» — «Наполи» (22.00)

Лестер — Наполи

Группа D

«Олимпиакос» — «Антверпен» (22.00)

Олимпиакос П — Антверпен

«Айнтрахт» Ф — «Фенербахче» (22.00)

Айнтрахт Ф — Фенербахче

Группа E

«Галатасарай» — «Лацио» (19.45)

Трансляция на «Футбол 1»

Галатасарай — Лацио

«Локомотив» — «Марсель» (19.45)

Трансляция на «Матч ТВ»

Локомотив — Марсель

Группа F

«Мидтьюлланн» — «Лудогорец» (19.45)

Мидтьюлланн — Лудогорец

«Црвена Звезда» — «Брага» (19.45)

Црвена Звезда — Брага

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»