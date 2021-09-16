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Милонов — о поражении Спартака: «Поляки вели себя отвратительно, а наши повелись на провокацию»

17:27
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Спартак» проиграл, потому что не готовился. Подумали, что будет слишком легкая добыча. Поляки тоже нас провоцировали и задирались, а наши повелись на провокацию и стали грубить. Это не очень хорошо. Хотя поляки вели себя отвратительным образом. Если бы у «Зенита» импортные не ползали на коленках, а думали о матче, то тогда бы наши и выиграли. А «Спартак» удивил", — сказал Милонов «СЭ».

Единственный гол в матче «Спартак» — «Легия», который прошел 15 сентября в Москве, забил нападающий польской команды Лирим Кастрати.
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», матч состоится в Неаполе 30 сентября.

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