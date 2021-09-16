«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы

В матче первого тура группового турнира Лиги Европы «Локомотив» и «Марсель» сыграли вничью (1:1).

На 58-й минуте Наир Тикнизян нарушил правила в своей штрафной и получил желтую карточку, которая оказалась для него второй. Пенальти реализовал Дженгиз Юндер. Фаустино Анджорин на 89-й минуте ударом из-за пределов штрафной сравнял результат.

Обе команды имеют по одному очку после первого тура. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», а «Марсель» примет «Галатасарай».

Лига Европы

Группа Е

1-й тур

«Локомотив» (Россия) — «Марсель» (Франция) — 1:1 (0:0)

Голы: Дженгиз Юндер, 59 — с пенальти (0:1). Анджорин, 89 (1:1).

«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Жемалетдинов (Анджорин, 63), Баринов, Куликов (Марадишвили, 56), Бека Бека (Сильянов, 63), Камано (Керк, 75), Смолов (Лисакович, 75).

«Марсель»: Пау Лопес, Ронжье, Салиба, Альваро Гонсалес, Перес, Камара, Гендузи (Лирола, 83), Дженгиз Юндер, Дьенг (Луис Энрике, 83), Жерсон (Гей, 83), Харит (де ла Фуэнте, 56).

Предупреждения: Бека Бека, 22. Тикнизян, 34. Камара, 37.

Удаление: Тикнизян, 58.

Судьи: Пельто. Бельо, Лазич (все — Босния и Герцеговина).

ВАР: Цвайер. Ахмюллер (оба — Германия).

16 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена».