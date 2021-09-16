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«Локомотив» — «Марсель»: Анджорин сравнял счет в концовке второго тайма

21:30
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«Локомотив» сравнял счет в матче группового турнира Лиги Европы против «Марселя». У хозяев отличился Фаустино Анджорин. Это произошло на 89-й минуте.

Локомотив — Марсель

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Александр Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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