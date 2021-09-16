«Локомотив» — «Марсель»: Анджорин сравнял счет в концовке второго тайма
21:30
«Локомотив» сравнял счет в матче группового турнира Лиги Европы против «Марселя». У хозяев отличился Фаустино Анджорин. Это произошло на 89-й минуте.
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