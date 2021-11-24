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Лига Европы: «Спартак» поднялся с четвертого места на первое

20:35
«Спартак» — «Наполи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Наполи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» в домашнем матче Лиги Европы победил «Наполи» (2:1). Благодаря этому результату красно-белые поднялись с четвертого места на первое.

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5

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2

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7

5

2

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2

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7

4

2

0

2

3-7

6

4

1

2

1

7-7

5

В другой встрече группы в четверг, 25 ноября, «Лестер» примет «Легию».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2021-2022/groups/

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»