Лига Европы: «Спартак» поднялся с четвертого места на первое
20:35
«Спартак» в домашнем матче Лиги Европы победил «Наполи» (2:1). Благодаря этому результату красно-белые поднялись с четвертого места на первое.
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2
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1
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2
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12-8
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7
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4
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2
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0
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2
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3-7
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6
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4
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1
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2
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1
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7-7
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5
В другой встрече группы в четверг, 25 ноября, «Лестер» примет «Легию».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2021-2022/groups/
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