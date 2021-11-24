Лига Европы: «Спартак» поднялся с четвертого места на первое

«Спартак» в домашнем матче Лиги Европы победил «Наполи» (2:1). Благодаря этому результату красно-белые поднялись с четвертого места на первое.

И В Н П М О Спартак 5 2 1 2 9-9 7 Наполи 5 2 1 2 12-8 7 Легия 4 2 0 2 3-7 6 Лестер 4 1 2 1 7-7 5

В другой встрече группы в четверг, 25 ноября, «Лестер» примет «Легию».